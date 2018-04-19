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ВБ: До 60% россиян не откладывают сбережения


Компании / Финансы

 

ВАШИНГТОН, 19 апр - ПРАЙМ. До 60% россиян, а также жителей Бразилии, Индии и Турции не откладывают сбережения, несмотря на то, что большинство имеет счета в банках, говорится в докладе Всемирного банка по финансовым услугам.

"Иметь счет - это еще не обязательно означает, что люди откладывают деньги. Во всемирном масштабе 42% владельцев счетов сообщили, что в прошедшем году не откладывали средства вообще. В странах с высоким доходом 26% владельцев счетов сообщили, что не откладывали деньги. А в Бразилии, Индии России и Турции, при том, что в этих экономиках 70% или более взрослых граждан имеют счета, 60% сообщили, что не откладывают деньги вовсе", - говорится в докладе.

 

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