ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Логос"

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Банк России с 20 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Логос", говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что Банк России принял решение об отзыве лицензии в связи с "неоднократными нарушения ми требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Также регулятором были установлены факты осуществления кредитной организацией валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ РФ.

"При этом в деятельности ООО ИКБ "ЛОГОС" зафиксированы неоднократные случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов-физических лиц. Кроме того, в 2018 году банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операции", - поясняется в сообщении.

Банк является участником системы страхования вкладов, выплаты начнутся 4 мая.

По данным БИР Аналитик, на 1 марта 2018 года банк занимал437 место в банковской системе РФ с активами в размере 484,4 млн рублей , собственные средства - 357,1 млн рублей, вклады - 50,7 млн рублей.