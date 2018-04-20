РФ запросила у Чехии выдачи экс-главы правления банка "Интеркоммерц" Бугаевского

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ запросила у Чехии выдачи бывшего председателя правления лишившегося в 2016 году лицензии банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского, объявленного в международный розыск за хищения, следует из ответа пресс-службы надзорного ведомства на запрос РИА Новости.

"По сообщению НЦБ Интерпола МВД России от 12 июля 2017 года Александр Бугаевский, обвиняемый в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ, был объявлен в международный розыск с целью ареста и выдачи. Генеральная прокуратура Российской Федерации 20 февраля 2018 года в министерство юстиции Чешской Республики направила запрос о выдаче Бугаевского в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности", - информирует пресс-служба ГП РФ.