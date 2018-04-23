Приток в фонды активов РФ за неделю увеличился в 2 раза

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 18 апреля вложили в фонды, ориентированные на российские активы (доля РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов), 277 миллионов долларов против притока в 137 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании "Сбербанк КИБ".

"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"В России наблюдался чистый приток в размере 277 миллионов долларов за неделю 18 апреля. Таким образом, в России зафиксирован один из крупнейших притоков среди стран БРИКСТ. На первом месте оказался Китай с 1,9 миллиарда долларов, а на третьем - Индия с 69,8 миллиона долларов", - говорится в обзоре стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.

Большая часть притока средств в Россию поступали через фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке (Russia-dedicated funds), - 215 миллионов долларов. Со стороны глобальных фондов развивающихся рынков (GEM) в РФ поступило 62,5 миллиона долларов. Пассивные фонды РФ зафиксировали за неделю приток в 170 миллионов долларов, а активные фонды отметили приток средств на сумму в 107 миллионов долларов.

"На наш взгляд, из двух последних недель удивительно положительных данных EPFR по России можно сделать два вывода. Во-первых, EPFR учитывает примерно половину активных средств, вложенных в российский рынок, по нашим оценкам... Мы считаем, что это объясняет, почему данные о потоках средств настолько различаются от показателей рынка. Во-вторых, данные показывают, что коррекция позволила инвесторам возможность покупать на падении, особенно когда рубль упал, а соотношение индекса RTS к нефти марки Brent упало до минимума с конца 2015 года", - поясняют эксперты.

Глобальные фонды развивающихся рынков (GEM) за отчетную неделю привлекли 3,7 миллиарда долларов. Фонды, ориентированные на азиатские рынки (кроме Японии), завершили неделю с притоком на сумму 1,6 миллиарда долларов.