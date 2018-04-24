Более 2 млн россиян могут не выехать за рубеж в праздники из-за долгов

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Приставы ограничили выезд за рубеж должникам по двум миллионам исполнительных производств, в ходе длинных майских выходных они не смогут выехать за рубеж, если не оплатят задолженности, сообщила в интервью РИА Новости замглавы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Ольга Помигалова.

"По состоянию на 1 апреля 2018 года ограничение в праве на выезд из РФ действовало в рамках чуть более двух миллионов исполнительных производств", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, только за три месяца этого года судебными приставами вынесено около 1,2 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должников из России, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Благодаря применению к должникам данной меры было взыскано, в том числе частично, около 12,7 миллиарда рублей", — сказала Помигалова.