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Зафиксирован рост числа взломов банкоматов при помощи технологии BlackBox‍


Компании / Финансы / Банки
  • #Банкомат
    © fotolia.com, Sashkin

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. В текущем месяце зафиксирован рост числа атак на банкоматы для хищения денег. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в правоохранительных органах и участников финансового рынка.

Отмечается, что опытные взломщики стали обучать других, получая при этом процент от украденных денег.

Как рассказали изданию собеседники, если в прошлом 2017 году, по данным Банка России, была зафиксирована 21 попытка взлома банкоматов, то за апрель 2018 года в правоохранительные органы поступила информация о примерно 10 атаках. "В течение последнего месяца подобные атаки на банкоматы идут через день, действуют злоумышленники в Москве и области. Объем одного хищения составляет 2-5 млн рублей, за помощью в правоохранительные органы обратились уже три банка", - цитирует "Ъ" собеседника из правоохранительных органов.

Преступники используют проверенную схему, в которой применяется технология BlackBox. Она основана на подключении к диспенсеру (устройство для выдачи денег) стороннего устройства с целью получения наличных денег. это делается или через просверленное отверстие в банкомате, или при использовании ключей инженеров для открытия сервисной части банкомата. 

"Устройства BlackBox сами по себе не новы, однако апрельские атаки имеют ряд особенностей. Сейчас между установкой оборудования и выдачей денег может проходить от нескольких часов до нескольких дней", - пишет издание со слов ведущего антивирусного эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова.

"Подобные атаки нетипичны. Как правило, они производятся за один прием и занимают менее пяти минут, и самая долгая процедура - получение купюр из диспенсера", - в свою очередь рассказал замдиректора исследовательского центра Digital Securuty Роман Бажин.

 

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