FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Сервис бесконтактных платежей Мир Pay появится осенью 2018 г


Компании / Технологии / Финансы

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Национальная платежная система карт (НСПК) планирует вывести собственный сервис мобильных бесконтактных платежей "Мир Pay" на рынок осенью 2018 года, сообщил первый зампред правления НСПК Сергей Бочкарев.

"Платформу предполагается вывести на рынок уже в этом году. Вывод назначен на осень этого года", - сказал он, выступая на конференции "Финтех 2018".

"У нас есть уже достаточно большое количество банков, с которыми подписана готовность участвовать в этом проекте", - добавил Бочкарев.

Первый зампред правления считает, что для развития платежной системы такой сервис необходим. "Мы как платежная система с точки зрения платежных сервисов должны быть не хуже, часто и лучше, иначе нельзя конкурировать с другими игрокам на этом рынке. Наличие карты в телефоне важно", - указал он.

В январе в интервью РИА Новости глава НСПК Владимир Комлев заявил, что по итогам года планируется нарастить эмиссию карт "Мир" до 54 миллионов штук. В начале апреля он сообщил, что количество выпущенных карт достигло 35 миллионов штук. В декабре прошлого года держателям карт "Мир" стал доступен сервис мобильных бесконтактных платежей Samsung Pay.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ