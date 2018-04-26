Доля безналичных платежей в розничном товарообороте РФ в 2018 г вырастет в 2 раза

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Развитие безналичных платежей в России идет хорошо, в частности, в 2018 году доля "безнала" в розничном товарообороте страны вырастет почти вдвое по сравнению с 2015 годом, до 45%, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на пресс-конференции Ассоциации "Финтех".

"Россия идёт хорошими темпами с точки зрения развития безналичного оборота. В 2015 году у нас было 24% безналичных платежей в розничном товарообороте, в 2018 году мы ожидаем 45%. То есть, за очень короткий срок мы выросли почти в два раза", - сказала она.

Она в связи с этим также добавила, что клиентам торговых заведений в России должны быть доступны разные способы совершения платежей. "Сейчас, в основном, это карты", - заключила Скоробогатова.