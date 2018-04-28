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Более $430 млрд незаконно вывезли из России за 17 лет


Финансы

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. В период с 2000 по 2017 год из Российской Федерации незаконно вывезли, по независимым оценкам, около $430,7 миллиарда, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева.

Парламентарий сообщил, что нелегальный отток капитала из страны является одной из ключевых проблем России.

Если решить вопрос оттока денег из РФ, то появится возможность реализовать прорыв в разных секторах экономики страны, отметил Бондарев.

В связи с этим комитет по обороне и безопасности выступил с предложением ввести ряд мер по борьбе с оттоком капитала. В частности, речь идет о необходимости cформировать новые правовые и организационные механизмы регулирования, которые бы были направлены на своевременное выявление и пресечение мнимых и притворных сделок во внешнеэкономической деятельности и в работе компаний, которые созданы для ухода от уплаты налогов и незаконного вывода денег из РФ.

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