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ЦБ отозвал лицензии у двух страховых компаний


Финансы

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензии на разные виды деятельности у страховой компании "Дальакфес" и акционерной страховой компании "Инвестстрах", сообщается на сайте регулятора.

"Отозвать лицензии от 17 ноября 2015 года СЛ № 2214 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 17 ноября 2015 года СИ № 2214 на осуществление добровольного имущественного страхования; от 17 ноября 2015 года ОС № 2214-03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств общества с ограниченной ответственностью страховой компании "Дальакфес", - говорится в сообщении.

Поясняется, что регулятор принял решение об отзыве лицензий из-за неустранения компанией в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 17 апреля 2018 года действия лицензий на осуществление страхования, а именно неисполнением надлежащим образом и в установленный срок предписаний Банка России.

Кроме того, ЦБ приостановил до устранения выявленных нарушений действие ряда лицензий "Центрального страхового общества". Для устранения нарушений установлен десятидневный срок со дня опубликования приказа. В компанию назначена временная администрация.

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