МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. В субботу вышел из печати "Вестник Банка России" № 35 /1989/.

В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

- указание № 4695-У от 23.01.2018 "О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением плана восстановления платежеспособности страховой организации и о случаях принятия Банком России решения о проведении выездной проверки деятельности страховой организации по результатам анализа плана восстановления платежеспособности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50799 от 17.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4712-У от 31.01.2018 "О требованиях к отчету о прекращении паевого инвестиционного фонда и порядку его представления, а также об объеме, о сроках и форме его представления в Банк России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50793 от 17.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4713-У от 31.01.2018 "О требованиях к правилам определения и раскрытия расчетной цены одного инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда, содержащимся в договоре, на основании которого осуществляется допуск инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда к организованным торгам" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50660 от 5.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4743-У от 19.03.2018 "О внесении изменений в Указание Банка России от 28 декабря 2015 года № 3921-У "О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50722 от 11.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- приказ № ОД-1053 от 23.04.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 17.04.2018 № ОД-984";

- приказ № ОД-1063 от 24.04.2018 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк "Стар Альянс" /Общество с ограниченной ответственностью/ ООО КБ "Стар Альянс" /г. Москва/";

- приказ № ОД-1064 от 24.04.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 9 апреля 2018 года № ОД-893";

- приказ № ОД-1065 от 24.04.2018 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" /акционерное общество/ Банк "Солидарность" АО /г. Москва/";

- приказ № ОД-1072 от 25.04.2018 "О внесении изменений в приказ Банка России от 15.02.2018 № ОД-377";

- приказ № ОД-1076 от 25.04.2018 "О возложении на общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" функций временной администрации по управлению банком "Азиатско-Тихоокеанский Банк" /публичное акционерное общество/ "Азиатско-Тихоокеанский Банк" /ПАО/ /г. Благовещенск/";

- приказ № ОД-1077 от 26.04.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭЛЬБИН" /АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО/ АО АКБ "ЭЛЬБИН" /г. Махачкала/";

- приказ № ОД-1078 от 26.04.2018 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭЛЬБИН" /АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО/ АО АКБ "ЭЛЬБИН" /г. Махачкала/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

- приказ № ОД-1079 от 26.04.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" /акционерное общество/ АКБ "Новый Кредитный Союз" /АО/ /г. Москва/";

- приказ № ОД-1080 от 26.04.2018 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" /акционерное общество/ АКБ "Новый Кредитный Союз" /АО/ /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

- приказ № ОД-1105 от 27.04.2018 "О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "Центральное Страховое Общество";

- приказ № ОД-1107 от 27.04.2018 "О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью "Центральное Страховое Общество";

- информационное письмо о применении мер к некредитным финансовым организациям № ИН-015-47/23 от 26.04.2018.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: обзор состояния рынка ипотечного жилищного кредитования в 2017 г; сообщение АСВ для вкладчиков ООО КБ "Конфидэнс Банк"; сообщения об исключении АКБ "ГАЛАБАНК" ЗАО, ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК", ИКБ "Энтузиастбанк" ООО из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России.