Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Крупнейший российский банк Сбербанк SBER снизил ставки по потребительским кредитам без обеспечения на 1–8 процентных пунктов (п.п.). Как сообщает кредитная организация в четверг, снижение ставок зависит от суммы кредита.

"Максимальное снижение составило 8 п. п. для кредитов от одного миллиона рублей. Теперь процентная ставка на эти кредиты фиксированная для всех категорий клиентов и составляет 11,9% годовых на сумму от 1 миллиона рублей", - сообщает Сбербанк.

Отмечается, что кредитные ставки для займа от 300 тысяч рублей до 1 миллиона снижаются на 1–4 п.п. - до диапазона в 11,9% - 15,9%.

Ставки по займам на сумму от 30 тысяч рублей до 300 тысяч не изменяются: они составят от 12,9 до 19,9% годовых.

"Также с сегодняшнего дня для своих зарплатных клиентов Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита — с 3 до 5 миллионов рублей и снизил минимальный возраст заемщика с 21 года до 18 лет", - добавляется в сообщении банка.