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Банк "Открытие" просит ФСБ признать себя потерпевшим по делу о хищении более 1 млрд руб


Финансы / Банки

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Банк "Открытие" обратился в следственное управление ФСБ с заявлением о признании себя потерпевшим по делу о хищении более 1 миллиарда рублей при покупке "Росгосстраха", обвиняемым по которому является бывший вице-президент группы Сергей Хачатуров, сообщил РИА Новости его адвокат Виктор Макаренко.

По словам адвоката, сумма ущерба по делу составляет более 1 миллиарда рублей, при этом часть акций по условиям сделки по приобретению банком "Открытие" компании "Росгосстрах" в 2017 году и должна была остаться у компании Хачатурова.

"Это входило в условия сделки, что именно эта часть акций остается у компании (Хачатурова). Сейчас претензии от "Открытия" есть в том виде, в каком виде сейчас есть "Открытие". У того "Открытия", которое было на момент сделки, претензий не было. Сейчас банк подал следствию заявление и признание его потерпевшей стороной - дело времени", - сказал Макаренко.

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Санация банка "Открытие"

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