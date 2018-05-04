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СМИ узнали о неофициальных "черных" списках клиентов в банках‍


Финансы / Рынки / Банки

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Российские банки стали отказывать клиентам в проведении ряда операций, не передавая данные в Росфинмониторинг. К этому, как узнала газета "Коммерсант", привел запуск сложного механизма реабилитации клиентов, которые оказались в "черных" списках кредитных организаций.

Двухуровневая реабилитация оказалась для банков слишком хлопотной, отмечает издание. Для того, чтобы банкам удалось сталкиваться с идентификацией как можно реже, кредитные организации выработали систему так называемых "недоотказов": подозрительный клиент не включается сотрудником банка в черный список Росфинмониторинга, однако провести операции он также не может. Таким образом, поясняет "Ъ", механизм реабилитации в его случае также не работает.

Собеседники издания оценивают долю полноценных отказов в банках с клиентами крупной розницы в 0,01%. Физические лица часто не настаивают на формализации своего статуса, а кредитные организации в свою очередь не обязаны пояснять, что со списками они сделали не так.

Отмечается, что одной из причин такого положения дел на банковском рынке является то, что крупные банки сомнительные транзакции выявляют в автоматическом режиме, что приводит к тому, что зачастую в "черные" списки попадают все подозрительные клиенты, рассказал сопредседатель комитета по ПОД/ФТ Ассоциации российских банков  (АРБ) Алексей Тимошкин.

Теперь клиенту в случае получения отказа в обслуживании несколькими банками придется реабилитироваться в каждом отдельно.

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