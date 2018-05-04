"О1 Груп Финанс" допустила техдефолт по выплате купона по облигациям

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. "О1 Груп Финанс" допустила технический дефолт по выплате купона по выпуску облигаций объемом 14 миллиардов рублей, говорится в сообщении эмитента.

Компания, в частности, не выплатила доход по облигациям за четвертый купонный период на 357,7 миллиона рублей. Неисполнение обязательств перед владельцами ценных бумаг компания объяснила отсутствием на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.

Биржевые облигации серии 001Р-01 компания разместила в мае 2017 года на десять лет со ставкой первого купона в размере 11,75% годовых.

O1 Group - частная международная компания прямых инвестиций, владеющая и управляющая активами в различных секторах экономики, в том числе недвижимости и финансовой отрасли, в странах Центральной и Восточной Европы.