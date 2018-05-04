АРБ: Фильтр по включению клиентов банков в "черные списки" должен быть точечным

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Эффективность блокировки банками сомнительных операций клиентов в настоящее время низкая, фильтр по включению клиентов в "черные списки" должен быть точечным, чтобы операции добросовестных клиентов не подвергались блокировке, считает глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

В четверг газета "Коммерсант" написала, что в банковской сфере участились случаи блокировки операций сомнительных клиентов. При этом, банки, чтобы не сталкиваться с частой реабилитацией граждан, официально не оформляют включение гражданина в "черный список" через Росфинмониторинг. В результате, клиент-физлицо не имеет информации о том, был ли отказ официальным, и находится ли он теперь в списке отказников.

По словам Тосуняна, в настоящее время в "черных списках" находится более 500 тысяч банковских клиентов. Он отметил, что банки в качестве перестраховки стали чаще блокировать операции клиентов из-за подозрений в их сомнительности, чтобы не быть объектом претензий со стороны регулирующих органов.

"Ассоциация находится в письменном диалоге с регуляторами, соответствующие предложения поступают от банков, работаем над этим с Росфинмониторингом и с Центральным банком", - сказал Тосунян РИА Новости, отвечая на вопрос, участвует ли АРБ в разработке более точного механизма внесения клиентов в эти списки.

"Любой фильтр мошенникам создает сложности, но цена может быть слишком дорогой с точки зрения того, что немошенники от этого страдают в большей степени. Фильтр должен быть точечным, локальным. Информация, передаваемая Росфинмониторингу, очень много значит, но эффективность блокировки сама по себе уменьшается из-за того, что широкий круг подпадает под эту блокировку. Тут нужен серьёзный анализ того, в какой степени от этого страдают мошенники и нормальные клиенты", - подчеркнул глава АРБ.

Практика отказа банков клиентам стала регулярной, особенно, в крупных банках, где это поставлено на конвейер. "Если по ряду показателей в процессе оценки клиента выявляется сомнительность сделки, они автоматически попадают под отказ. В этом случае получается, что конвейер работает без учета индивидуальных особенностей и клиенты оказываются нередко без вины виноватыми, по формальным признакам подпадающими под соответствующий регламент отбора", - указал он.

"И регуляторы, и надзорные органы, и сами банки понимают, что придется серьезно потрудиться, здесь нет агрессивного отношения, есть серьёзные технические неудобства", - заключил Тосунян.