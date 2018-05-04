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Объем привлечения средств через ICO в мире в I квартале достиг $3,3 млрд


Финансы

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Объем средств, привлеченных через ICO (публичное размещение токенов), за первый квартал 2018 года в мире вырос на 5% в квартальном выражении – до 3,331 миллиарда долларов; при этом за весь 2017 год этот показатель составил 6,184 миллиарда долларов, говорится в исследовании рейтингового агентства ICORating.

"Более 3,331 миллиарда долларов средств было собрано за квартал 412 проектами против 3,145 миллиарда долларов, собранных за четвертый квартал 2017 года. Таким образом, квартальный рост объема привлеченных средств составил 5%. Общий объем средств, собранных через ICO в прошлом году, составил 6,184 миллиарда долларов", - говорится в документе.

Данные показатели учитывают лишь средства, собранные в ходе завершившихся ICO. Данные не сложившихся раундов финансирования и показатели Pre-sales (предварительных раундов сбора средств) не учитывались. Показатели раундов сбора средств мессенджера Telegram также не учтены в статистике.

Согласно исследованию, лишь половина проектов, собиравших с начала этого года средства через ICO, смогли получить более 100 тысяч долларов. Средняя продолжительность всех ICO составляла от 30 дней до 2 месяцев.

Около 65,8% выпущенных в ходе ICO токенов имеют функцию платежного средства за сервисы проектов. Большинство компаний, проводивших раунды финансирования, работают в сфере финансовых сервисов, бирж и электронных кошельков, а также блокчейн-инфраструктуры.

Страны-лидеры по числу зарегистрированных компаний, проводивших ICO в минувшем квартале, - США (59 проектов, собрано около 583,8 миллиона долларов), Сингапур (34 проекта, собрано около 468,1 миллиона долларов) и Великобритания (26 проектов, собрано 99,7 миллиона долларов). Для сравнения: в России ICO провели 13 проектов, которые собрали порядка 20,8 миллиона долларов.

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