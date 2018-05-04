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ФГ "Будущее" предъявила к выкупу акции "Росгосстраха" на 6,1 млрд руб


Финансы

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Финансовая группа "Будущее" предъявила к выкупу на основе обязательного предложения о выкупе акции СК "Росгосстрах" на сумму 6,11 миллиарда рублей, следует из отчетности группы.

"Предъявлены к выкупу на основе обязательного предложения о выкупе ПАО "СК "Росгосстрах" на сумму 6 112 867 тысяч рублей. Срок оплаты - май 2018 года", - говорится в отчете.

В ФГ "Будущее" входят НПФ "Будущее" (владеет 4,1% санируемого банка "Открытие"), НПФ "Телеком-союз", НПФ "Образование" и НПФ "Социальное развитие".

В материалах НПФ "Будущее" говорится, что инвестиционный результат фонда в 2017 году составил убыток в размере 6 миллиардов рублей. Там же поясняется, что одним из ключевых факторов, оказавшим влияние на инвестиционный результат, явилась отрицательная переоценка ценных бумаг ФГ "Открытие" объемом около 12 миллиардов рублей в связи с санацией банка Фондом консолидации банковского сектора и принятым 30 ноября 2017 года решением Банка России о списании стоимости капитала санируемого банка до 1 рубля.

В результате НПФ "Будущее" отразил переоценку финансовых вложений в банк и до настоящего момента находится под давлением данного фактора, отмечается в материалах.

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