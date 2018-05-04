Набиуллина: Работа по очистке банковского сектора РФ завершится за 2-3 года

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Банк России завершил основную часть работы по очищению банковского сектора РФ, полностью она будет закончена в течение двух-трех лет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

С момента прихода Набиуллиной на должность главы ЦБ в середине 2013 года регулятор начал активную расчистку банковского сектора РФ от недобросовестных и слабых игроков. Всего за этот период ЦБ отозвал лицензии почти у 400 банков. При этом количество отзывов лицензий с годами снижается. Так, в 2016 году лицензий лишились 93 российских банка, в 2017 году - 47 банков. С начала 2018 года ЦБ отозвал лицензии примерно у 20 банков.

"Политика активного очищения рынка от слабых и недобросовестных игроков, которую Банк России проводит на протяжении нескольких лет, приносит свои результаты, количество отзывов лицензий в 2017 году сократилось по сравнению с 2016 годом", - говорится в обращении Набиуллиной, которое приводится в отчете регулятора за 2017 год.

"Можно говорить о том, что бoльшая часть работы по очищению банковского сектора выполнена, и в течение двух-трех лет она будет завершена полностью", - заявила глава ЦБ.

По ее словам, показатели банковской системы РФ свидетельствуют о ее восстановлении после событий 2014–2015 годов. "Кредитование растет темпами, превышающими темпы роста ВВП, а ставки по кредитам уменьшаются вслед за снижением инфляции и ключевой ставки Банка России", - отметила Набиуллина.