ЦБ: Число участников страхового рынка РФ в 2017 г сократилось на 15%

МОСКВА, 4 май - ПРАЙМ. Количество субъектов страхового дела в РФ в 2017 году сократилось на 15% - с 364 до 309, сообщается в годовом отчете Банка России.

"В 2017 году продолжилось сокращение количества участников страхового рынка. Общее количество субъектов страхового дела сократилось за год на 15,1% и по состоянию на 1 января 2018 составило 309", - говорится в отчете.

Там же уточняется, что совокупный капитал страховщиков (страховых организаций и обществ взаимного страхования) в 2017 году составил 605,4 миллиарда рублей, страховые резервы – 1448,5 миллиарда рублей, чистая прибыль – 84,0 миллиарда рублей. Совокупный объем активов российских страховщиков достиг 2429,7 миллиарда рублей, а отношение активов к ВВП составило 2,64% (годом ранее этот показатель составлял 2,2%).

ЦБ также отмечает продолжившийся рост спроса на услуги страховщиков в 2017 году - объем собранных страховых премий увеличился за 2017 год на 8,3% и достиг 1278,8 миллиарда рублей против 1180,6 миллиарда рублей в 2016 году. Доля 20 крупнейших страховщиков по собранным за 2017 год премиям составила 79,8% (за 2016 год – 78,1%).

В отчете сообщается, что количество заключенных договоров страхования в 2017 году увеличилось до 193,1 миллиона единиц, темп прироста заключенных договоров составил 15,1%. Выплаты в 2017 году возросли до 509,7 миллиарда рублей (+0,8%), а коэффициент выплат в целом по рынку составил 39,9%, что на 3,0 п.п. меньше соответствующего значения 2016 года.

В 2017 году самый значительный рост сборов (53,7%) продемонстрировало страхование жизни - объем взносов достиг 331,5 миллиарда рублей, а доля страхования жизни в совокупных взносах увеличилась до 25,9% (в 2016 году – 18,3%). В 2017 году объем выплат по ОСАГО достиг 175,5 миллиарда рублей, а поступления сократились на 5,2%, до 222,1 миллиарда рублей. При этом количество заключенных по ОСАГО договоров выросло на 0,1%, до 38,2 миллиона единиц. Средняя премия по ОСАГО сократилась на 5,3% - до 5,8 тысячи рублей.