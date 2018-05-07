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Россияне стали брать больше кредитов


Экономика / Финансы / Банки

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. За первый квартал 2018 года россияне взяли 8,65 млн кредитов на общую сумму в 1,59 трлн рублей, сообщает Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ).

Если сравнивать эти показатели с первым кварталом 2017 года, то рост кредитов составил 22%, объем вырос на 53%. 

На рынке кредитования в первом квартале у россиян наибольшим спросом пользовались кредитные карты: число новых выросло на 66% по отношению к январю-марту 2017 года. Всего за первые три месяца 2018 года было выдано 2,29 млн кредитных карт общим лимитом 166,98 млрд рублей. Год назад за тот же период было выдано 1,38 млн новых карт, лимит составлял 80,26 млрд рублей. Средний лимит на одну карту вырос с 65 тысяч рублей до 73 тысяч рублей.

Что касается быстрорастущего рынка ипотечного кредитования, то в 1 квартале текущего года было выдано 99,71 тысячи кредитов, рост составил 33%. Общая сумма ипотеки составила 197 млрд рублей. Год назад было выдано 74,83 тысячи ипотечных займов на сумму 138,29 млрд рублей.

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