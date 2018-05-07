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Приток в фонды активов РФ за неделю сменился оттоком в $108 млн


Фонды / Финансы
  • #Глобус и банкноты
    © fotolia.com, Antonio

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 2 мая вывели из фондов, ориентированных на российские активы (доля РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов), 108 миллионов долларов против притока в 8 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании "Сбербанк КИБ".

"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"В России наблюдался отток в размере 108 миллионов долларов. Отток в основном вызван выводом средств из пассивных фондов, ориентированных на отдельные регионы", — говорится в обзоре стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.

Фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке (Russia-dedicated funds), зафиксировали отток средств на 69,4 миллиона долларов против оттока в 32,7 миллиона долларов неделей ранее. Со стороны фондов активов региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) и отдельных европейских стран из России было выведено 59,8 миллиона долларов.

Пассивные фонды РФ зафиксировали отток в 142 миллиона долларов, а активные фонды отметили приток средств на сумму 35 миллионов долларов.

Фонды развивающихся рынков в целом за неделю зафиксировали приток средств на 904 миллиона долларов против 1,7 миллиарда долларов неделей ранее. Глобальные фонды развивающихся рынков (GEM) за отчетную неделю привлекли 334 миллиона долларов против 1,1 миллиарда долларов за предыдущую неделю. Фонды, ориентированные на азиатские рынки (кроме Японии), завершили неделю с притоком на сумму 924 миллиона долларов. Китай привлек 760 миллионов долларов, а Южная Африка – 14,6 миллиона долларов.

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