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Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 37 (1991)


Финансы

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 37 /1991/.

В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

- приказ № ОД-1162 от 7.05.2018 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 29 марта 2018 года № ОД-774";

- информационное письмо об актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по КНДР № ИН-014-12/24 от 3.05.2018;

- информационное письмо о рекомендациях в отношении раскрытия информации на рынке ценных бумаг № ИН-06-28/25 от 4.05.2018.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сведения о лицах, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 3.05.2018; сообщение о приобретении прав /требований/ в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществлении дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств одиннадцатого имущественного взноса Республики Крым.

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