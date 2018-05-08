Путин: Экономику РФ нужно отвязать от доллара, его монополия ненадежна и опасна

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Российскую экономику необходимо отвязать от доллара, монополия которого ненадежна и опасна для многих стран мира, заявил президент РФ Владимир Путин.

Комментируя на заседании Госдумы выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова, Путин согласился с ним в том, что надо снижать зависимость курса рубля от доллара. "Я, в принципе, согласен. Ведь это не просто отрыв от доллара, речь идет о необходимости повышения нашего экономического суверенитета... Но это не линейное решение. Скажем, нефть торгуется в долларах на бирже", - сказал глава государства.

"Конечно, мы думаем, что нужно сделать для того, чтобы освободить себя от этого бремени. Более того, наши партнеры помогают нам, вводя все эти незаконные ограничения, нарушая принципы мировой торговли, потому что весь мир видит, что монополия доллара ненадежна, она опасна для многих. И дело не только в нас", - продолжил Путин.

Президент отметил, что в предыдущие десятилетия Россия надеялась на соблюдение заявленных принципов в области мировой торговли и мировой экономики, что было "несколько наивно". "А теперь мы видим, что и правила ВТО сплошь и рядом нарушаются, ограничения по политическим соображениям, которые называют санкциями. Причем вводятся все новые и новые, для того, чтобы обеспечить себе любимым конкурентные преимущества. Чем еще объяснить решения, скажем, в сфере алюминия и металлургии вообще? Только этим на самом деле", - сказал Путин.