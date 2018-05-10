Рейтинг самых влиятельных людей по версии Forbes пополнился 17 новыми лицами

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Ежегодный рейтинг самых влиятельных людей по версии Forbes в этом году пополнился 17 новыми лицами, сообщается на сайте журнала.

"В ежегодный рейтинг самых влиятельных людей по версии Forbes входят 75 человек - по одному на каждые 100 миллионов жителей Земли. В этом году в рейтинге 17 новых лиц. Среди них есть президенты, миллиардеры, главы политических и общественных организаций и руководители крупнейших компаний. Единственное сходство: их слова и действия влияют на множество людей, компаний - и даже на целые экономики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что единственный новичок, вошедший в первую десятку - наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, занявший восьмую строчку.

Бывший партнер инвестфонда Carlyle Group Джером Пауэлл, ставший главой Федеральной резервной системы США в феврале, разместился на 11 строчке рейтинга. Президент Франции Эммануэль Макрон занял 12 место, глава General Electric Джон Флэннери - 30, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер - 33, глава Exxon Mobil Даррен Вудс - 34. Президент Бразилии Мишел Темер занял 50 строчку, а президент Южной Кореи расположился на 36 месте.

Китайский миллиардер Хуэй Ка Янь - на 60 строчке рейтинга. Отмечается, что капитализация его строительной компании China Evergrande за год выросла почти на 230%. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун вошел в список через два года после получения последнего мандата, пробыв четырнадцать лет на посту главы правительства, и занял 61 место.

Один из самых влиятельных игроков Уолл-стрит Кен Гриффин в прошлом году заработал примерно 1,4 миллиарда долларов в виде прибыли от его хедж-фонда Citadel, активы которого составляют 28 миллиардов долларов. Он занял 65 место рейтинга. В список также вошли начальник штаба сухопутных войск Пакистана Камар Джавед Баджва, наследница Fidelity Эбигейл Джонсон, основатель Netflix Рид Хастингс, спецпрокурор США Роберт Мюллер, президент Индонезии Джоко Видодо, а также глава ФИФА Джанни Инфантино.