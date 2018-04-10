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"Дыра" в капитале самарского "Активкапитал банка" составляет 6,4 млрд руб


Финансы / Банки

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Банк России оценил "дыру" в капитале самарского "Активкапитал банка", у которого ранее была отозвана лицензия, в 6,43 миллиарда рублей, сообщается в материалах регулятора.

Так, активы банка оцениваются в 18,74 миллиарда рублей при обязательствах в 25,17 миллиарда рублей.

Банк России 29 марта отозвал лицензию у "Активкапитал банка" в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

АСВ сообщало, что выплаты вкладчикам банка начнутся 11 апреля через Сбербанк SBER и ВТБ, они составят около 22,9 миллиарда рублей.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 марта занимал 117-е место в банковской системе РФ. По данным БИР Аналитик, банк занимал 122 место с активами 34,2 млрд рублей.

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