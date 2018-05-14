Тарифы ОСАГО могут вырасти с 31 августа

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. В России уже с 31 августа могут вырасти тарифы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на проект Банка России, регулирующего страхование. На росте тарифов настаивают российские автостраховщики.

В проекте ЦБ прописано как изменение базовых тарифов полисов ОСАГО, так и коэффициентов к ним.

Сейчас базовый тариф ОСАГО составляет от 3431 до 4119 рубля. Коэффициенты высчитываются в зависимости от субъекта РФ, где зарегистрирован автомобиль, а также от мощности двигателя машины, возраста его собственника и водительского стажа.

Помимо этого, существует так называемый коэффициент бонус-малус. Он предусматривает снижение тарифа за безаварийную езду. При попадании в ДТП - напротив - тариф растет.

Страховщики неоднократно просили власти изменить систему тарифов автострахорвания и с энтузиазмом приняли новость об их скором пересмотре, поясняет газета.