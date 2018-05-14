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ЦБ стал владельцем банка "Траст" и "Рост банка"


Финансы / Банки

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Банк России приобрел 99,9% акций банка "Траст" и "Рост банка", говорится в сообщении регулятора.

"Банк России стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций банка "Траст"... Банк России стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций "Рост банка", - говорится в материалах регулятора.

Отмечается, что указанные действия осуществлены в рамках реализации планов участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства данных банков, которые предусматривают приобретение Банком России дополнительного выпуска обыкновенных акций банка "Траст" на 300 миллионов рублей, "Рост банка" - на 350 миллионов рублей.

Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей на Пермской печатной фабрикеЦБ разместил в марте в "Рост банке" и "Трасте" депозиты на сумму свыше 1 трлн руб

ЦБ в прошлом году взял на санацию через управляющую компанию ФКБС три крупных российских банка - "ФК Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк PSBR. В середине марта ЦБ утвердил план своего участия в финансовом оздоровлении "Рост банка" и "Траста" и тем самым вывел эти банки из периметра Бинбанка и "ФК Открытие" соответственно.

В начале апреля зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил, что на базе "Траста" будет создан банк плохих и непрофильных активов, который будет работать как фонд прямых инвестиций. По его словам, к "Трасту" будут присоединяться активы банка "Рост", активы Автовазбанка и часть активов после разделения баланса Промсвязьбанка.

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