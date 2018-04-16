Минфин: "Ренова" получила кредит Промсвязьбанка на рыночных условиях

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Попавшая под санкции США группа "Ренова" на прошлой неделе получила кредит Промсвязьбанка PSBR на рыночных условиях и по мере нормализации ее работы сможет более выгодно для себя перекредитоваться в других банках, сообщила пресс-служба Минфина РФ, указав, что бюджетные средства для поддержки не использовались.

В понедельник и.о. министра финансов Антон Силуанов сообщил журналистам, что российские власти оказали поддержку компаниям Виктора Вексельберга, отказавшись рассказать подробности. Не уточняется сумма кредита "Ренове" и в сообщении Минфина.

"Компания "Ренова", попавшая под действие санкций США, на прошлой неделе получила поддержку в виде кредита, предоставленного на возвратной основе по линии Промсвязьбанка. Средства были выданы на рыночных, условиях, ставка по кредиту не является льготной и учитывает как стоимость фондирования банка, так и риски, присущие такого рода кредитованию, включая нормативные требования по созданию резервов. Ценовые условия кредитования таковы, что по мере нормализации работы этих компаний, коммерческие банки смогут предложить более выгодные условия", - говорится в сообщении.

"Таким образом, бюджетные средства на эти цели не использовались. При этом устойчивая работа крупных предприятий, оказавшихся жертвами протекционистских мер администрации США, является залогом стабильной ситуации в российской экономике, гарантией своевременной уплаты налогов и сохранения рабочих мест. Именно обеспечение экономической стабильности является приоритетом для Минфина", - говорится в сообщении Минфина РФ.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.