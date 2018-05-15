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В России создадут реестр криптоинвесторов


Финансы

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Реестр криптоинвесторов планируется создать в России, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к Минфину и Центральному банку.

Криптоинвесторов будут идентифицировать в новом реестре по паспорту и индивидуальному номеру налогоплательщика (ИНН). Помимо этого, их обяжут проходить сертификацию с целью получения возможности вкладывать финансовые средства в ICO-проекты. Эту информацию изданию помимо источников, близких к ЦБ и минфину, подтвердили два банкира, знакомых с ситуацией.

Новый реестр будет вести Банк России или финансовое министерство.

Криптокошелек пользователей реестра будет привязан к их паспортным данным и ИНН. Это будет исключать анонимность расчетов. самих криптоинвесторов будут идентифицировать по биометрическим данным.

Как рассказал председатель комитета нижней палаты парламента РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, такая идентификация необходима в рамках исполнения антиотмывочного закона.

Эксперты уверены, что данная инициатива поможет сделать российскую криптоиндустрию более прозрачной, но не позволит контролировать финансовые инвестиции, которые осуществляются на внешних биржах.

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