Потенциал резкого снижения ставок исчерпан

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ, Екатерина Жирова. ВТБ, второй по величине российский банк, в этом году намерен активно развивать розничное направление, наращивая портфель депозитов и кредитов быстрее рынка. О закредитованности россиян, ставках по ипотеке, будущем безналичных расчетов и перспективах отказа об банковских карт, рассказал в интервью агентству "Прайм" руководитель департамента розничных продуктов, старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов.

- В объединенном банке ВТБ вы возглавили департамент розничных продуктов. Каковы ваши планы в новой должности? На чем будут сделаны акценты?

- На текущий год по всем абсолютно направлениям у нас агрессивные планы развития. По пассивам - мы должны нарастить портфель привлеченных средств физлиц на 735 миллиарда рублей или на 24%, это почти в три раза быстрее рынка. На рынке розничного кредитования планируем расти в 1,5-2 раза быстрее – на 17%, до 1,1 триллиона рублей.

- Какие у ВТБ планы по изменению розничных продуктов?

- Мы продолжим работу по повышению доступности кредитов – это и уменьшение ставок, и увеличение срока кредитования, и снижение требований к размеру дохода, количеству подтверждающих документов.

Отдельное направление – персонификация предложений для клиентов, например, снижение ставки по кредиту наличными для клиентов с высокой транзакционной активностью по нашим картам. В этом же ряду – создание продуктов с учетом потребностей отдельных групп клиентов: для пенсионеров, в том числе, неработающих, для акционеров ВТБ, для "людей дела" (работников сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов и пр.).

Во втором полугодии мы намерены модернизировать условия по нашим кредитным картам. Назрела необходимость и грейс-период увеличивать, и делать клиентам предложения, повышающие удобство обслуживания их кредитных обязательств. Одна из обсуждаемых инициатив - предложить клиенту, потратившему крупную сумму по карте, перевести задолженность в классический аннуитетный кредит. Это сделает для человека более прогнозируемым платеж по обязательству.

Другое предложение - возможность рефинансировать кредитную карту стороннего банка в карту нашего банка.

- Какие розничные продукты сейчас наиболее востребованы у населения?

- Сейчас очень активно развиваются транзакционные продукты. Мы видим, что население все активнее использует карты для оплаты товаров и услуг, доля таких операций в оборотах по картам растет. Инфраструктура продолжает развиваться: появляется все больше мест, где можно расплатиться картой, все больше способов это сделать. Население понимает, что расплачиваться картой – удобно и безопасно.

Кроме того, клиенты стали активнее пользоваться кредитными средствами – все больше людей понимает, что выгоднее тратить деньги банка, расплачиваясь кредитной картой, а свои держать под процентом на накопительном счете и вносить на карту в дату окончания грейс-периода.

- Каковы ваши прогнозы по росту розничного рынка на этот год?

- По нашим прогнозам, рынок кредитования физлиц вырастет примерно на 11-12% в текущем году. Драйвером будет ипотека – этот сегмент увеличится примерно на 14%. Остальные секторы прибавят около 10%. С учетом текущей ситуации на рынке это достаточно агрессивные темпы.

Что касается пассивов физлиц, то они будут чуть медленнее прирастать – в целом в районе 8-8,5%.

- Насколько могут снизиться ставки по кредитам в ВТБ и в целом по рынку в ближайшее время и к концу 2018 года?

- В прошлом году мы наблюдали резкое снижение ставок. Возьмем ипотеку – буквально пару лет назад средняя ставка была на уровне 13%, сейчас - 9%. Это радикальное движение вниз. По кредитам наличными ставка уменьшилась тоже в среднем на 3-4 процентного пункта.

После периода агрессивного снижения ставок наступает период стабилизации. Это очевидно. Я не вижу потенциала дальнейшего снижения ставок.

- А по депозитам?

- Ставки по депозитам будут двигаться синхронно со ставками по кредитам. Мы ожидаем снижения примерно на 0,5-0,7 процентного пункта к концу года.

- Как, по вашему мнению, будет развиваться рынок депозитов при сохранении низкой инфляции?

- У нас сейчас реальная инфляция составляет 2,5%. Это означает, что размещая деньги под 6,5%, человек получает реальную эффективную ставку в размере 4%. То есть мы видим превышение ставки по депозитам над инфляцией. Такого в нашей стране уже очень давно не было. Если в дальнейшем инфляция останется на таком же низком уровне, очевидно, это будет поводом для дальнейшего снижения ставок и по депозитам, и по кредитам. Если она чуть отыграет вверх, то, наверно, ставки стабилизируются на текущем уровне или будут снижаться очень медленно.

- На ваш взгляд, на каком уровне сейчас закредитованность россиян?

- С моей точки зрения, какой-то серьезной проблемы сейчас нет. По итогам прошлого года в структуре доходов населения доля средств, направляемых на обслуживание кредитных обязательств, не превышает 17%, что заметно ниже исторических максимумов 2013-2014 годов. При этом важно обратить внимание на мелкие и дорогие кредиты. Когда человек берет полмиллиона рублей, он это делает осознанно и ищет низкую ставку, планируя свою финансовую модель доходов и расходов. Клиент занимает эти деньги и понимает, как будет обслуживать кредит. А когда человек берет 30-40 тысяч рублей на фоне небольшого ежемесячного платежа, он может взять кредит и под 30-35%. Мы такие кредиты не выдаем. Но на рынке есть другие игроки, которые активно этим занимаются, и, видимо, если этот сегмент будет расти, то со временем это может стать проблемой.

- Как на фоне снижения ставок развивается сейчас рефинансирование?

- Рефинансирование было прорывным продуктом года два назад в сегменте кредитов наличными, в ипотеке - в прошлом году. Сейчас мы видим, что этот продукт занял большую долю в портфеле – свыше половины всех кредитов выдаются клиентам, уже имеющим кредитные обязательства. Это правильный и естественный ход развития рынка.

В ипотечном кредитовании продолжится бум рефинансирования. Если посмотреть на среднюю ставку по портфелю в целом на рынке, то она очень сильно опережает ставку по новым выдачам - 12% против 9%. Пока ипотечные кредиты по высоким ставкам не уйдут, будет сохраняться потенциал для активного развития рефинансирования. Поэтому в ближайшие 1-1,5 года мы точно будем наблюдать быстрый рост доли этой программы в ипотеке.

- Если говорить о безналичных платежах, какой рост таких расчетов вы ожидаете в 2018 году? Насколько доля оплат банковской картой будет прирастать ежегодно?

- Если посмотреть на статистику по банковской системе в целом и по нашему банку в частности, пока 70% всех денег, которые люди получают на карты, тут же снимаются. И только 30% используются для безналичных расчетов. Но тренд на изменение ситуации заметен: ежегодно доля безналичных платежей растет, а доля наличных операций снижается, пусть и не очень быстрыми темпами. По нашим кредитным картам мы видим рост примерно на 5-7% в год, в целом ежегодный прирост безналичных платежей составляет порядка 3-4%.

- В какой перспективе мы можем полностью отказаться от банковской карты?

- Нужно разделять банковскую карту как платежный инструмент и банковскую карту как кусок пластика. С точки зрения куска пластика, безусловно, сейчас нет смысла его с собой носить. Сегодня уже почти везде можно расплатиться смартфоном, и это гораздо удобнее: не надо помнить пин-код, не надо доставать карту из кошелька - телефон всегда под рукой. При этом вся функциональность платежного средства в телефоне остается.

Сама пластиковая карта нужна только для того, чтобы снять в банкомате наличные деньги. Но парк банкоматов, оборудованных бесконтактной технологией, которых пока очень мало, неизбежно будет расширяться. На протяжении ближайших двух-трех лет банки дооснастят свои банкоматы устройствами для бесконтактного считывания карт, и тогда потребность в физическом пластике вообще исчезнет.

Отмечу, что расчеты с помощью смартфонов не только более удобны, но и гораздо более безопасны. Очевидно, это перспективная технология, которая будет стремительно развиваться.