Индекс лояльности клиентов банкам РФ снизился за 2017 год на 10 п.п.

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Индекс лояльности клиентов к российским банкам снизился за 2017 год на 10 процентных пунктов и в январе 2018 года составил 29 пунктов, следует из пресс-релиза Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Услугами банков пользуются 83% россиян. Из них 83% считают своим основным банком Сбербанк SBER. Для 5% россиян основным банком является ВТБ, для 2% - Альфа-банк. Другие банки основными называют в сумме 5% опрошенных.

"Индекс лояльности к своему основному банку в январе 2018 года составил 29 пунктов и продемонстрировал сокращение на 10 процентных пунктов по сравнению с данными в 2017 году и на 14 процентных пунктов по сравнению с данными в 2016 году", - говорится в сообщении.

Снижение индекса NPS (индекса потребительской лояльности) произошло за счет перехода части клиентов, готовых рекомендовать свой банк друзьям и родственникам, на более нейтральные позиции. Так, с высокой вероятностью будут рекомендовать банк, в котором они обслуживаются, своим родственникам и знакомым 47% опрошенных.

"Уже на протяжении нескольких лет мы отслеживаем индекс лояльности клиентов банков и их готовность рекомендовать свой банк друзьям или знакомым. Любая рекомендация – это разделение ответственности за последующее пользование тем или иным продуктом или услугой. По сравнению с прошлыми годами меньшая доля клиентов готовы рекомендовать свои финансовые организации, однако при этом доля критиков не растет", - приводятся в сообщении слова генерального директора НАФИ Гузелии Имаевой,

Она также отметила, что агентство видит настороженное отношение к банкам, которое диктуется в том числе непростой общей экономической ситуацией в стране. По ее мнению, рост доверия клиентов потребует от банков дополнительных усилий.