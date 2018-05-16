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Росфинмониторинг будет требовать идентификации клиентов обменников криптовалют


Финансы

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) будет требовать обязательной идентификации покупателей и продавцов криптовалют, совершающих операции через специальные пункты обмена этих активов (криптоматы), рассказал РИА Новости замдиректора ведомства Владимир Глотов.

"Есть два момента: превращение фиатных денег в криптовалюту, или когда с криптовалют они выходят на свет через обменный пункт. Эти обменники - у нас их пока еще нет, они не легитимизированы, там вся эта история происходит", - рассказал он в кулуарах Международной научной конференции VIII "Абалкинские чтения" в РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Криптовалюты в России пока находятся вне правового поля, законопроект о цифровых финансовых активах в марте был внесён в Госдуму и находится на рассмотрении палаты. Документ определяет цифровую валюту как финансовый актив, которые не может использоваться в качестве платёжного средства.

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Правительство поддержало концепцию законопроекта, но настаивает на обязательном контроле за обменом криптовалют на сумму более 600 тысяч рублей.

При этом многие российские граждане уже инвестируют средства в цифровые активы, а СМИ сообщали о появлении в РФ первых, пока нелегальных терминалов и пунктов обмена криптовалют.

По словам Глотова, идентификация клиентов в таких криптообменниках должна быть такой же, как при обмене обычной валюты. "Мы должны видеть того человека, который оперирует денежными финансами. В этом, собственно, наша работа: мы видим человека, смотрим его транзакции и понимаем - они имеют отношение к отмыванию доходов и финансированию терроризма", - пояснил Глотов.

Он отметил, что криптовалюты требуют особого внимания контрольных органов. "Криптовалюты в значительной части позволяют скрывать человека, который скрывает транзакции по цепочке. Поэтому мы относимся к этому осторожно, очень внимательно, принимаем участие во всех обсуждениях и пытаемся найти возможности для фиксации участника этих транзакций", - рассказал он.

Замдиректора Росфинмониторинга добавил, что он положительно оценивает инициативу Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) по созданию реестра криптоинвесторов и привязке данных трейдеров к ИНН через криптокошелек. "Ко всему тому, что позволяет нам идентифицировать субъекты, которые осуществляют операции с любыми финансовыми институтами, я отношусь положительно", - сказал он.

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