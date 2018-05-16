АСВ безвозмездно передает Промсвязьбанку полученные от ЦБ ОФЗ на 113,4 млрд руб

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) безвозмездно передает Промсвязьбанку PSBR полученные от Банка России ОФЗ на 113,4 миллиарда рублей, сообщается в релизе АСВ. Впоследствии АСВ передаст все принадлежащие госкорпорации обыкновенные акции ПСБ на 113,4 миллиарда рублей в казну РФ, а взнос государства в имущество агентства сократится.

Банк России внес ОФЗ общей номинальной стоимостью 113,4 миллиарда рублей в качестве имущественного взноса в имущество госкорпорации АСВ, говорится в свою очередь в сообщении ЦБ.

"Совет директоров принял решение использовать имущественный взнос Банка России в виде облигаций федерального займа совокупной номинальной стоимостью 113,4 миллиарда рублей, решение о внесении которых в имущество агентства принято Банком России для оказания финансовой помощи ПАО "Промсвязьбанк". ОФЗ передаются безвозмездно по цене их внесения в имущество агентства (балансовой стоимости)", - говорится в сообщении АСВ.

Отмечается, что агентство является инвестором Промсвязьбанка в соответствии с планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации.

"Также решено передать в 2018 году после издания правительством РФ соответствующего распоряжения в казну Российской Федерации все принадлежащие агентству обыкновенные именные акции ПАО "Промсвязьбанк" балансовой стоимостью 113,4 миллиарда рублей за счет уменьшения имущественного взноса Российской Федерации, внесенного в имущество агентства", - отмечается в релизе АСВ.