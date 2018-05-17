МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Курс самой популярной криптовалюты в мире биткоина (Bitcoin, BTC) зависит от настроения общества, которое пока ведет себя как маленький ребенок, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. В четверг биткоин торгуется в районе 8,3 тысячи долларов, подрастая к среде на 0,19%, с начала года он упал к доллару на 40%.

"Я много раз уже говорил, что курс биткоина - это ничто иное как настроение внутри общества, просто эмоция общества. Это как градусник, который показывает температуру, состояние самого общества, не более того", - рассказал он в ходе пресс-завтрака в преддверии Всемирного саммита по криптовалютам и блокчейну WBCSummit, который пройдет 19-20 мая.

"Здесь надо понимать, что общество не умеет управлять этой эмоцией, потому что это еще детский возраст. Общество точно так же, как ребенок радуется, искренне плачет, когда ударится коленкой. Общество сейчас ведет себя как младенец, как ребенок, который абсолютно резко и эмоционально реагирует на любое состояние", - отметил он.

У фиатных, "обычных", валют, напротив, "всегда есть регуляторика и центральный орган", который в состоянии контролировать данный процесс. "Мы не можем впрыснуть биткоин в систему или изъять биткоин из системы, как может сделать Центробанк, чтобы удержать давление", - пояснил он.

Мариничев полагает, что рынок криптовалют может прийти к стабильности, однако для этого нужно время, чтобы общество "выросло". "Этот промежуток времени человечеству придется пережить, прежде чем оно вырастет и научиться это регулировать. Это точно будет", - сказал он.

В настоящее время правовой статус криптовалют в России не определен. В марте в Думу были внесены два законопроекта, которые, как предполагается, будут регулировать новый рынок. Законопроект "О цифровых финансовых активах" дает определение таких активов, относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ.