МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. ВТБ в феврале текущего года продал 16,62% акций Burger King Russia (Кипр) за 4,6 миллиарда рублей, тем самым закрыв сделку, заключенную в 2017 году, следует из отчета банка по МСФО за первый квартал.

"В феврале 2018 года группа продала 16,62% акций Burger King Russia, классифицированные как актив для продажи, не связанной стороне за 4,6 миллиарда рублей, без признания прибыли или убытка", - говорится в материалах ВТБ.

На начало 2016 года банку принадлежало 36,6% Burger King Russia. В прошлом году ВТБ достиг договоренности о продаже доли в 16,62% акций, но данная сделка не была закрыта в 2017 году. После продажи акций у ВТБ осталось еще 19,98% акций компании.

Зампред правления банка Герберт Моос в феврале сообщил, что ВТБ планирует продать и оставшиеся 19,98% Burger King Russia, однако на тот момент конкретных покупателей не было.

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King основана в 1954 году в США. В РФ работает по франшизе с 2010 года.