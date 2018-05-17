МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Банк России сейчас рассматривает возможность подключения нерезидентов к российскому аналогу системы обмена информацией о финансовых транзакциях SWIFT, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на заседании рабочего комитета в Госдуме.

"Мы рассматриваем возможность подключения к системе юридических лиц — нерезидентов и банков-нерезидентов, при этом нам нужно будет решить вопрос по криптографии", — сказала Скоробогатова.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 10,8 тысячи крупнейших организаций в более чем 200 странах. Сама система в октябре 2014 года заявляла, что испытывает давление со стороны ряда государств, настаивающих на ее присоединении к санкциям против РФ, однако не намерена поддаваться.

Однако Банк России все же создал свою систему передачи финансовых сообщений (СПФС) в качестве альтернативного системе SWIFT канала межбанковского взаимодействия с целью обеспечения гарантированного и бесперебойного предоставления услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям.