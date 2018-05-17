МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Почта банка" по МСФО в первом квартале выросла в 1,6 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 330 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка.

"Несмотря на значительную сезонную составляющую, которой традиционно характеризуется первый квартал, "Почта банк"… завершил его с прибылью, которая увеличилась на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 330 миллионов рублей", — передает пресс-служба комментарий президента-председателя правления "Почта банка" Дмитрия Руденко.

Кредитный портфель банка по итогам января-марта увеличился на 9% и составил 229 миллиардов рублей. Основным драйвером роста кредитного портфеля, по оценке "Почта банка", остаются кредиты наличными — в первом квартале квартале объем выдачи составил 189 миллиарда рублей. Объем выдач товарных кредитов вырос на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9,6 миллиарда рублей.

При этом средства клиентов, размещенные на текущих счетах, увеличились на 26%, до 48 миллиардов рублей, говорится в пресс-релизе. Количество клиентов "Почта банка" за квартал выросло на 0,8 миллиона человек. Региональная сеть банка с начала года увеличилась на 7%, до 13,2 тысяч точек присутствия. Как отмечается, к концу 2018 года банк планирует нарастить ее до 17 тысяч точек.

"Почта банк" — универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и "Почтой России" в 2016 году. Банк развивает региональную сеть на базе отделений "Почты России", работает без кассовых узлов, все операции клиенты совершают с помощью банкоматов с функцией замкнутого оборота наличных средств. По данным РИА Рейтинг, банк на 1 апреля занимал 17-е место в российской банковской системе с активами в размере 305 миллиардов рублей.