МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску проходящего санацию банка "ФК Открытие" взыскал более 4,7 миллиарда рублей с инвестиционной компании ООО "Инвестпро", следует из опубликованной в четверг резолютивной части решения суда.

Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, взыскав задолженность по облигациям ответчика, включая около 53,9 миллиона рублей номинальной стоимости облигаций серии 1 и около 4,5 миллиарда рублей номинальной стоимости облигаций серии 3, а также купонный доход за несколько периодов. Требования к эмитенту были предъявлены в связи с допущенным им дефолтом.

Представитель "Инвестпро" иск не признал. Он заявил ходатайство об оставлении иска без рассмотрения в связи с несоблюдением претензионного порядка, однако суд его отклонил. В то же время ответчик ранее просил отложить слушания в связи с намерением "выйти на переговоры" с банком с целью предложить ему отступное.

Суд на заседании 15 мая отклонил ходатайство кипрской компании Otkritie Investments Cyprus Limited о вступлении в дело в качестве третьего лица, мотивированное тем, что она тоже является владельцем облигаций "Инвестпро" на общую сумму более 6,3 миллиарда рублей.

По данным ЕГРЮЛ, основным участником — с долей 99,97% — ООО "Инвестпро" является кипрская Accles Holdings Limited. Основной вид деятельности компании — вложения в ценные бумаги.

Банк "ФК Открытие" с августа 2017 года проходит процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Банк России 11 декабря сообщил, что приобрел дополнительный выпуск обыкновенных акций "ФК Открытие" на сумму 456,2 миллиарда рублей. В результате регулятор стал владельцем свыше 99,9% акций этого банка. В начале марта текущего года ЦБ сообщил, что до 1 апреля 2019 года планирует объединить "ФК Открытие" с Бинбанком, также находящимся на санации.