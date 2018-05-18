МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Банк России с 18 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Акцент", сообщается на сайте Центрального банка РФ (ЦБ).

Проблемы в деятельности кредитной организации ПАО АКБ «Акцент» возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели, отмечается в сообщении регулятора.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 18 мая 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент" ПАО АКБ "Акцент", рег. № 696, Оренбургская область, г. Орск (приказ Банка России от 18 мая 2018 года №ОД- 1249)", — говорится в сообщении.

В банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов приостановлены.

ПАО АКБ "Акцент" является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии — страховой случай, по которому законом предусмотрена выплата страхового возмещения всем вкладчикам, в том числе — индивидуальным предпринимателям, в размере 100% средств по вкладам, но не более 1,4 млн в совокупности на одного человека.

По данным БИР Аналитик, банк "Акцент" на 1 марта текущего года занимал 426 место в банковской системе РФ с активами в размере 1,4 млрд рублей, собственные средства составляли 370 млн рублей, вклады — 456 млн рублей.