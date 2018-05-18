МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи в первом квартале 2018 года по МСФО снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,3%, до 4,285 миллиарда рублей, следует из сообщения биржи.

Показатель EBITDA в отчетном периоде снизился на 8,3%, до 6,326 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA выросла за отчетный период на 3,7%, до 7,158 миллиарда рублей. Скорректированная рентабельность по EBITDA снизилась на 0,4 процентного пункта — до 72,5%.

Операционная прибыль выросла за отчетный период на 2,5%, до 6,342 миллиарда рублей. Операционные расходы за квартал выросли в годовом выражении на 7,5%, до 3,527 миллиарда рублей.

Влияние от перехода на стандарт отчетности МСФО 9 на бизнес Мосбиржа назвала незначительным.

"В первом квартале этого года компания произвела разовое начисление резервов на сумму 856 миллионов рублей, представляющее собой полную оценку частично обеспеченной позиции участника рынка, допустившего дефолт по своим обязательствам. Недостаток обеспечения возник вследствие уникальной операционной ошибки, возможность повторения которой устранена", — приводятся в сообщении слова финансового директора, члена правления ПАО "Московская биржа" Максима Лапина.