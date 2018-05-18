МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал законным штраф 500 тысяч рублей, наложенный Центробанком на банк "Возрождение" за отказ предоставить миноритарному акционеру информацию, которую кредитная организация сочла конфиденциальной, следует из опубликованного в пятницу решения суда.

Заявление банка "Возрождение" поступило в арбитраж 12 февраля. В нем банк просил признать недействительным постановление Банка России о привлечении заявителя к административной ответственности от 25 января. Суд первой инстанции полностью отклонил требование "Возрождения".

Как следует из судебного акта, в ЦБ пожаловался миноритарный акционер Виктор Цобенко. Рассмотрев его жалобу, регулятор выдал предписание и обязал "Возрождение" дать Цобенко документы, обязательные для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в частности – отчет о результатах оценки акций банка по состоянию на 31 марта 2017 года, выполненный компанией "Эрнст энд Янг — оценка и консультационные услуги".

Суд установил, что Цобенко прибыл в банк для получения копии отчета, однако банк отказался ее передать, так как миноритарий не стал подписывать соглашение о конфиденциальности отчета. Суд в своем решении отметил, что банк "Возрождение" был "не вправе ограничивать доступ акционеров к документам, ссылаясь на то, что содержащаяся в них информация составляет коммерческую тайну".

Банк "Возрождение" входит в одну группу с Промсвязьбанком, который санируется ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора. После объявления о санации регулятор указал, что собственники санированных банков не могут контролировать другие банки и должны сократить долю в акционерном капитале "Возрождения" до 10%. На этом фоне братья Алексей и Дмитрий Ананьевы разделили активы, и теперь банковский бизнес полностью принадлежит Дмитрию Ананьеву, который, по предписанию регулятора, имеет право голоса только по 10% акций банка "Возрождение".