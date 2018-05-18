МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Проблемными для российских страховых компаний, работающих на рынке ОСАГО, являются порядка 15% их клиентов, сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев в ходе семинара по страхованию для журналистов в пятницу, организованного ВСС.

"Примерно 15% клиентов, которые являются проблемными, по которым на сегодняшний момент страховщики, имея возможность перераспределять свои убытки, продают полисы через системы "единый агент", е-Гарант…. 85% — это те клиенты, за которых страховщики бьются, с которыми они работают, которых они никому не хотят отдавать", — сказал Уфимцев.

Система "единый агент" (заработала в 2016 году) — это продажа бумажных полисов в "токсичных" регионах РФ, где наблюдается проблема доступности полисов ОСАГО (на сегодняшний день их 16). Страховые компании, которые имеют там филиалы, являются агентами всех остальных компаний.

Система "е-Гарант" была запущена в 2017 году для обеспечения бесперебойного заключения электронных договоров ОСАГО. В ней реализована возможность заключения договоров с использованием площадки РСА.