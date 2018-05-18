МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) четырех российских банков — Связь-банка, банка "Глобэкс" и банка "Российский капитал" на уровне "BB-", "Еврофинанс Моснарбанка" — на уровне "B+", говорится в сообщении агентства.

При этом Fitch улучшило прогноз до стабильного с негативного по рейтингам Связь-банка и банка "Глобэкс" и вывело рейтинг "Российского капитала" из списка на пересмотр с возможным дальнейшим понижением, присвоив ему позитивный прогноз.

"Подтверждение рейтингов Связь-банка и "Глобэкс" на уровне "BB-" отражает мнение Fitch о возможности потенциальной поддержки со стороны единственного акционера — принадлежащего государству Внешэкономбанка (ВЭБ). Улучшение прогнозов до стабильного с негативного отражает снижение вероятности того, что банки будут проданы в ближайшей перспективе", — приводится в релизе объяснение агентства.

ВЭБу пришлось спасать "Глобэкс" и Связь-банк в кризис 2008 года. Госкорпорация тогда получила от ЦБ свыше 200 миллиардов рублей на их финансовое оздоровление. Власти РФ в начале 2015 года признали эти активы непрофильными для ВЭБа. Связь-банк и "Глобэкс" занимают 34-е и 56-е места среди банков РФ соответственно по данным РИА Рейтинг на 1 марта. В конце апреля глава ВЭБа Сергей Горьков сообщил, что наблюдательный совет ВЭБа одобрил объединение "Глобэкса" и Связь-банка. По его словам, объединение произойдет на базе Связь-банка, его планируется завершить в текущем году.

Вывод рейтингов "Российского капитала" из списка на пересмотр с возможным понижением связано с переходом собственности банка из Агентства по страхованию вкладов в госкомпанию "Дом.рф" (ранее — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК). Подтверждение рейтинга "Еврофинанс Моснарбанка" отражает "очень ограниченные изменения кредитного профиля банка в течение последнего года".