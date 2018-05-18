МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в пятницу вечером торгуется около отметки в 8,1 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов, аналитики ожидают сохранение этой ситуации и в ближайшие дни.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.31 мск биткоин дешевел на 1,56%, до 8,12 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 0,97%, до 8,109 тысячи долларов, на OKex — на 1,67%, до 8,102 тысячи.

Другие криптовалюты также умеренно теряют в стоимости: Ethereum дешевеет на 1,54%, до 680,9 доллара, Ripple — на 2,09%, до 0,668 доллара, Bitcoin Cash — на 5,13%, до 1,178 тысячи долларов. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 369,2 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 37% всего рынка криптовалют.

По словам профессора кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константина Ордова, начало уходящей недели ознаменовалось котировками биткоина на уровне 8,9 тысячи долларов, а конец похож на пословицу "начало за здравие, а конец за упокой", где наблюдаются легкие флуктуации вокруг отметки в 8,1 тысячи.

"Печально, что пройден уровень 8,2 тысячи долларов, он уже стал форпостом сопротивления, а вот переход ниже 8 тысяч открывает магистраль до 7,6 тысячи. Порой часовой анализ котировок биткоина вызывает ассоциации с игрой "мафия". Как только американская "мафия" засыпает, то ничего значимого не происходит, но как только она просыпается, то начинаются конвульсии котировок в непредсказуемом направлении", — прокомментировал эксперт РИА Новости.

Он добавил, что борьба вокруг уровня в 8 тысяч долларов будет самой ожидаемой перспективой ближайших дней и разочарованием прошедшей недели.