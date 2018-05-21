МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Средний размер ипотечного кредита для заемщиков моложе 40 лет по итогам первого квартала показывает рост, при том что размеры ипотеки для более возрастных граждан демонстрируют негативную динамику, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) по данным 4,1 тысячи кредиторов, передающих свои сведения в бюро.

При этом средний размер ипотечного кредита в стране за прошедший год практически не претерпел изменений. В первом квартале 2018 года он составил 1,99 миллиона рублей, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 1,1%.

"В возрастных сегментах заемщиков динамика среднего размера ипотечного кредита оказалась разнонаправленной. Так, самая высокая динамика его роста в первом квартале 2018 года была отмечена в возрастном сегменте заемщиков моложе 25 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 9,7% и составил 1,64 миллиона рублей … Менее значительные темпы роста продемонстрировали заемщики в возрасте от 25 до 29 лет (+6,2%) и от 30 до 39 лет (+1,1%)", — говорится в сообщении.

В свою очередь, во всех сегментах заемщиков старше 40 лет было отмечено сокращение среднего размера ипотечного кредита — от 40 до 49 лет (-6,7%), от 50 до 59 лет (-14,5%), от 60 до 65 лет (-56,4%) и старше 65 лет (-65,0%).

В целом, самые большие суммы кредитов на покупку недвижимости в первом квартале 2018 года брали граждане в возрасте от 40 до 49 лет — 2,12 миллиона рублей, а самые скромные — заемщики старше 65 лет — 0,59 миллиона рублей.

Самая высокая динамика среднего размера кредита зафиксирована в Татарстане (+14,5%), Свердловской (+11,4%), Ленинградской (+11,0%) и Челябинской (+10,1%) областях, а также в Санкт-Петербурге (+8,5%). В то же время в ряде регионах страны средний размер кредита на покупку недвижимости снизился, в том числе: в Нижегородской области (-10,8%), Чувашии (-10,2%), Хабаровском крае (-9,2%), Владимирской области (-8,1%), Удмуртии (-7,6%). В Москве снижение среднего размера ипотечного кредита за год составило 1,4%.