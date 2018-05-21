МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в I квартале 2018 года уменьшились на 2,9%, до 51 099,9 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В условиях ослабления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошел рост как удельного веса рублевых активов (с 76,4% до 76,8%), так и доли рублевых пассивов кредитных организаций в совокупном показателе (с 76,8% до 76,9%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов практически не изменился и составил 8,7%, доля обязательств кредитных организаций уменьшилась (с 81,9% до 81,6%), а удельный вес резервов на возможные потери в совокупных пассивах вырос (с 9,4% до 9,7%).

По состоянию на 01.04.2018 в Московском регионе действовало 274 кредитные организации, в том числе 268 в Москве и 6 в Московской области (на 01.01.2018 – 284 кредитные организации, в том числе 277 в Москве и 7 в Московской области).



