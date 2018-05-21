МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Российский криптофонд Blockchain Fund занял первое место в рейтинге мировых криптофондов по доходности в 2017 году с показателем 5078%, следует из исследования агентства "И-консалтинг".

Агентство провело анализ более 40 криптовалютных фондов (как зарегистрированных на территории РФ, так и зарубежных) на предмет поиска, анализа и структуризации информации о доходности за 2017 год. Поиск проводился как по сайтам самих фондов, так и по базе данных российских и зарубежных СМИ — суммарно более 40 тысяч источников.

Также, согласно результатам исследования, всю первую пятерку криптофондов с самой высокой доходностью возглавили российские проекты. На втором месте оказался Alpari CryptA Capital — 1356,79%, однако фонд закрылся в октябре 2017 года по причине высокой волатильности крипторынка. В тройку самых доходных криптофондов также вошел Satoshi Fund, его доходность за минувший год составила 1000%.

Четвертое место в списке занял криптовалютный фонд BTC с доходностью 569%, а пятое — One capital с 487% доходности за минувший год.

В топ-10 также попали криптофонды Crypto 20 (доходность — 452%), XAI Fund (доходность — 381%), Crypto trading fund (доходность — 298%), West Capital Group (доходность — 175%) и The Token Fund (доходность — 110%).