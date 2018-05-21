МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Объем собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в I квартале 2018 года снизился на 3,6%, до 4 438,3 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В первую очередь это произошло вследствие уменьшения совокупной величины уставного капитала и резервного фонда банков на 2%, до 3 921,6 млрд рублей. Общий финансовый результат деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) сократился на 10,4%, до 517,5 млрд рублей.

За I квартал 2018 года банки Московского региона получили прибыль в размере 123,1 млрд рублей (в аналогичном периоде 2017 года – прибыль в размере 120,7 млрд рублей).