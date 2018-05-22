МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Объем вкладов населения в банках Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в I квартале 2018 года увеличился на 2,2%, до 11 635,2 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций за 1 квартал 2018 года выросла с 21,6% до 22,8%.

Объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) в анализируемом периоде увеличился на 1,5%, до 13 162,3 млрд рублей. В анализируемом периоде произошел рост рублевой составляющей депозитов физических лиц – с 73,8% до 74,7%, при этом доля рублевых депозитов, привлеченных от юридических лиц, снизилась с 66,5% до 65,7%.

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах увеличились на 3,7%, до 5 882,2 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах в анализируемом периоде несколько вырос (с 10,8% 01.01.2018 до 11,5% на 01.04.2018).



